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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Експерт навела чотири причини, чому білль про антиросійські санкції змінить політичну карту світу

Експерт навела чотири причини, чому білль про антиросійські санкції змінить політичну карту світу
Політичний оглядач та експерт Лілія Шевцова для видання «Радіо Свобода» пояснила чому прийняття закону про антиросійські санкції знаменує кардинальний розворот Сполучених Штатів на світовій політичній арені, - про це інформує replyua.net.

Так, політолог зазначає, що у Кремлі й досі зберігається мрія про те, що санкції введені ненадовго, що новий склад Конгресу чи новий господар Білого дому все змінять або що, створивши нові осередки напруженості, можна буде «обміняти» їх на поступки, потрібні Москві. Але всі ці мрії розбиваються об чотири основних «стовпа», на яких стоїть концепція нового білля, нещодавно проголосованого Конгресом.

Так, по-перше, американське суспільство вже давно було незадоволене тим як Вашингтон реагує на зовнішні подразники. Відповідно, закон про санкції – лише індикатор внутрішнього розвороту, зробленого американським істеблішментом. По-друге, з приводу санкцій обидві партії досягли консенсусу. Це свідчить про те, що протистояння Росії вже стало засобом консолідації національної політичної еліти США. По-третє, господар Білого дому відтепер не може одноосібно прийняти рішення, яке стосується зовнішньої політики, тому надія «домовитись» з Трампом втрачена. І, по-четверте, немає жодної надії на те, що Європейський Союз зможе ефективно противитись санкціям. Звісно, для задоволення виборців Макрон і Меркель розгорнуть протиамериканську риторику, але в них насправді немає ресурсів для того, щоб реалізувати свою «фронду», - наголошує політолог.
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