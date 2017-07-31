Блогер: кому почне ставити питання китайська армія?

Блогер Олександр Коваленко уважно слідкує за взаєминами Китаю та його сусідів, одним із яких є Російська Федерація. Про нові цікаві подробиці підготовки китайської армії оглядач розповідає на власній сторінці в Фейсбук, - інформує replyua.net.
Так, блогер розповідає про масштабний парад, влаштований Пекіном з нагоди дев’яносторіччя Народно-визвольної армії Китаю. На найбільшому в країні полігоні Чжужіхе пройшли строєм 12 тисяч солдатів, проїхала 571 одиниця військової техніки та пролетіли 129 літальний апаратів. Відповідно, парад потрібен не лише для забави, а став свого роду попередженням для сусідів. Наприклад, чимало представленої техніки мало камуфляж «Сибір».
У цього факту може бути два пояснення. По-перше, нещодавно загострились стосунки між Індією та КНР – вони мають давній територіальний спір з приводу плато Доклам. Будівництво дороги, розпочате у цьому районі китайцями, наштовхнулось на супротив Делі, аж до введення військ. Китай зробив симетричний жест. І Індія, і Китай – ядерні держави, тож їх можливий конфлікт може стати фатальним. Інше можливе пояснення – північний сусід, який явно має надлишок території. Хто ж був адресатом параду? – роздумує блогер.