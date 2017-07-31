Росія – це загроза для країн Балтії – Пенс

Віце-президент США Майк Пенс, який нині перебуває в дипломатичному турне країнами Європи, під час свого виступу з промовою в Естонії заявив, що Російська Федерація залишається головною загрозою для Балтійських країн, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Такий «непередбачуваний сусід», за словами Пенса, «продовжує намагатися силовими методами перекроїти міжнародні кордони підриваючи демократичний лад у суверенних державах та налаштовуючи країни Європи одну проти одної». Провівши зустріч з президентами Латвії, Литви та Естонії, Пенс запевнив, що США за головування президента Дональда Трампа і надалі буде підтримувати країни Балтії. За його словами, сьогодні постала ще більша необхідність у сильному та єдиному блоці НАТО.
Варто відмітити, що балтійські країни, будучи членами Північноатлантичного альянсу, продовжують нарощувати військову міць. До цього процесу, зокрема, долучаються і інші країни-члени НАТО. Напередодні в регіоні відбулися масові навчання за сценарієм можливого вторгнення військ Російської Федерації. Крім того, в Естонії, Латвії, Литві та Польщі збільшилася присутність військових країн-членів НАТО.