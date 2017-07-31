Вашингтон і Токіо домовилися про подальший тиск на КНДР через запуск нової ракети

Між американським президентом Дональдом Трампом та керівником японського уряду Сіндзо Абк відбулася телефонна ромова, під час якої було досягнуто домовленості про об’єднання зусиль для протидії Північній Кореї. Про це передає replyua.net з посиланням на інформацію Білого дому. Зокрема, між обома політиками була досягнута домовленість, що дії офіційного Пхеньяну становлять загрозу для обох країн, а також для Південної Кореї та решти демократичних держав.
«Сьогодні Дональд Трамп поспілкувався з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе відносно чергового запуску північнокорейською владою міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Керівники обох держав погодилися, що дії Північної Кореї представляє несуть собі постійно зростаючу загрозу для США, Японії, Південної Кореї та низки інших додав неподалік та далеко від своїх кордонів», - наголошується у тексті заяви, поширеній Білим домом.
Президенту США та прем’єр-міністру Японії вдалося досягнути домовленості про «посилення економічного та політичного тиску на владу Північної Кореї, а також інші країни закликали до наслідування їхнього прикладу», - йдеться у заяві.