валюта
СпецтемаЖурналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Вашингтон і Токіо домовилися про подальший тиск на КНДР через запуск нової ракети

Вашингтон і Токіо домовилися про подальший тиск на КНДР через запуск нової ракети
Між американським президентом Дональдом Трампом та керівником японського уряду Сіндзо Абк відбулася телефонна ромова, під час якої було досягнуто домовленості про об’єднання зусиль для протидії Північній Кореї. Про це передає replyua.net з посиланням на інформацію Білого дому. Зокрема, між обома політиками була досягнута домовленість, що дії офіційного Пхеньяну становлять загрозу для обох країн, а також для Південної Кореї та решти демократичних держав.

«Сьогодні Дональд Трамп поспілкувався з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе відносно чергового запуску північнокорейською владою міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Керівники обох держав погодилися, що дії Північної Кореї представляє несуть собі постійно зростаючу загрозу для США, Японії, Південної Кореї та низки інших додав неподалік та далеко від своїх кордонів», - наголошується у тексті заяви, поширеній Білим домом.

Президенту США та прем’єр-міністру Японії вдалося досягнути домовленості про «посилення економічного та політичного тиску на владу Північної Кореї, а також інші країни закликали до наслідування їхнього прикладу», - йдеться у заяві.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
11086

Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Представление с Михаилом Саакашвили – это безусловно интересное и увлекательное событие, но с началом новой недели намного больше беспокоят две новости, которые еще до конца непонятны. Первое, это

30 июл 2017
10886

Блогер: якщо це відбудеться, вже найближчим часом в Росії почнеться Армагедон

Блогер Карл Волох оцінює перспективи підписання Дональдом Трампом законопроекту про антиросійські санкції, - за інформацією replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній

30 июл 2017
10458

Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

Политики, которые возражают против проведения медицинской реформы в том варианте, который предлагает МОЗ, должны были, как минимум рассмотреть предложенные законопроекты или же предложить свое

30 июл 2017
7159

Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

По мнению известного украинского предпринимателя Евгения Чичваркина, ранее возглавляющего торговую сеть «Евросеть», жители Крыма не хотели быть частью России или Украины, а жить в отдельном

30 июл 2017
6242

Медушевская: вы точно уверены, что Саакашвили с «демальянсовцами» будут для Украины гораздо полезнее, чем «барыга Порошенко»?

Известный украинский блогер и телеведущая Ирина Медушевская на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что лишение гражданства Саакашвили добавило работы, как тем политтехнологам и экспертам,

Последние новости

Блогер: Рыцарь Света Саакашвили не оправдал надежды украинцев

У Німеччині назвали нові санкції США проти РФ порушенням норм міжнародного права

68-летняя Пугачева вышла на сцену в прозрачном платье

Українські військові вкотре оголосили про голодування

Казанский: крик души жительницы Крыма

Туреччина ввела війська до Сирії

Трамп собирается ввести санкции против Китая

Українці самі зроблять висновки, коли почують позицію УПЦ МП про єдину помісну церкву з центром в Києві, а не Москві, – політолог

Вашингтон і Токіо домовилися про подальший тиск на КНДР через запуск нової ракети

У американському посольстві сумніваються у добропорядності суддів нового ВСУ

Журналист: действия Путина показали, что он проиграл Трампу

Стали відомі нові докази страт без суду у Чечні

Госдеп США рассматривает еще один пакет санкций в ответ на действия России

Романенко: після Революції Гідності ми не можемо дозволити собі маніпулювати на мовному питанні, як Дроздов

Депутат: В Украину не пускают и обложили штрафами волонтера из Италии, поставившего на фронт десятки реанимобилей

Бизнесмен: России нужно готовиться к армагеддону

В Европе прекратил работу крупнейший нефтезавод

Путин о санкциях против США: Вашингтон спровоцировал шаги, направленные на ухудшение отношений

К ЧМ-2018 в России появятся новые вытрезвители

Журналист рассказал, что объединяет Саакашвили, Тимошенко и Путина

 Новости за день