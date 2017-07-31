В Тбилиси ожидают от Киева экстрадиции Саакашвили

Тея Цулукиани, глава Минюста Грузии, выступая в прямом эфире местной телекомпании «Имеди», сообщила, что с точки зрения политики бывший глава этой страны Михаил Саакашвили не представляет никакого интереса, поэтому вопрос, касающийся его экстрадиции, следует относить к следственно-прокурорскому процессу. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».
Вместе с тем, высокопоставленная чиновница заявила, что ожидает от Киева начала экстрадиции Саакашвили, когда он вернется в Украину.
«Речь идет о правовом и следственно-прокурорском процессе. Украина распространяла разные заявления, но суть правды заключается в том, что Грузия ранее требовала выдать на то время еще своего гражданина Михаила Саакашвили, так как по отношению к нему расследуется сразу четыре уголовных дела. Они касаются избиения парламентария Валерия Гелашвили, незаконого использования 9 миллионов лари (более 3,7 млн. долларов). Также речь идет о деле ноября (разгон участников мирной акции протеста десять лет назад в ноябре) и деле, касающемся прекращения деятельности «Имеди», — сказала министр.