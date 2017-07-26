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У «народному» рейтингу президентів Порошенко обігнав Трампа

У «народному» рейтингу президентів Порошенко обігнав Трампа
За інформацією телеканалу «24», результати останнього опитування свідчить ,що український президент Петро Порошенко заручився підтримкою 43,5 відсотків своїх співвітчизників, проте цей показник не є найгіршим серед керівників західних країн, інформує replyua.net.

Як вдалося з’ясувати, найгірший рейтинг довіри на Заході у очільниці британського уряду Терези Мей – понад половина громадян Великобританії заявили, що не згідні з політикою, яку вона проводить, а про свою підтримку Мей заявила лише третина мешканців «туманного Альбіону». Це означає, що у прем’єр-міністра Великобританії найгірший рівень довіри протягом всієї історії країни. Зазначимо, що першого липня у Лондоні відбулася акція протесту проти політики британської консервативної партії та політики, яку проводить уряд. Серед вимог людей – відставка уряду та відмова від намірів скоротити витрати держави – починаючи з медичної сфери та закінчуючи правоохоронними органами.

Не особливо довіряють своєму президенту і американці – всього сорок відсотків жителів США заявили, що підтримують Дональда Трампа та політику, яку він проводить.
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