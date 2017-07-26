Кремль планирует новый конфликт на Балканах – СМИ

Не так давно состоялась закрытая встреча одного высокопоставленного чиновника Германии с журналистами, в ходе которой ему был задан вопрос, что в наибольшей степени является поводом для его беспокойства относительно Европы. Немного подумав, он отметил, что сейчас опасным регионом является западная часть Балкан, так как там появляются явные признаки нового кризиса с учетом того, что российские и турецкие власти провоцируют все новые и новые конфликты.
Как передает replyua.net, такая точка зрения опубликована на страницах издания Wall Street Journal, приближенного к Республиканской партии США, а автором статьи является Уолтер Рассел Мид, профессор Бард-колледжа.
Эксперт уверен, что если реализуется наиболее худший сценарий, Турция и Россия могут поддержать страны, обеспечивающие в балканском регионе их влияние и изменить границы в регионе. Имеются в виду Албания и Сербия. В частности, правительство Сербии, заручившись поддержкой РФ, может пойти на аннексию большей части Боснии и Герцеговины, в которой проживают этнические сербы. А благодаря содействию Турции подобным образом могут поступить албанские власти, причем они, вероятно, захотят отобрать не только Косово, но и Македонию, в которой представители албанского меньшинства хотят присоединения части соседнего государства к этнической родине.