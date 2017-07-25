В своей стратегии по Сирии Трамп делает ставку на сотрудничество с Москвой – Washington Post

В Белом доме уже определились со стратегией по борьбе с боевиками «Исламского государства», в которой главным пунктом сотрудничества между Вашингтоном и Москвой занимает главное место. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на статью The Washington Post. Журналисты американского издания отмечают, что в течение уже нескольких недель в юго-западной части Сирии продолжается действие перемирия, согласование которого проходило при участии российского и американского президентов во время саммита «Большой двадцатки».
Подчеркивается, что Сирия фактически будет расчленена на «закрытые зоны» для определенного игрока: Башар Асад при содействии с Ираном и РФ будет бороться с противниками, а возглавляемая США коалиция будет добиваться уничтожения «ИГ».
Под контроль американской стороны, считают журналисты Washington Post, попадет большая часть центральных и южных регионов Сирии в районе западной части реки Евфрат, кроме части согласованных «отклонений». Часть представителей Белого дома в качестве альтернативы сотрудничества с РФ планируют создание аванпостов в пустыне под контролем Вашингтона с целью удержания официального Тегерана от расширения.