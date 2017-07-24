Военный рассказал о причинах вражеских отношений России со странами Запада

В интервью «Обозревателю» ветеран АТО Юрий Колесников заявил, что Россия – это советский конгломерат, традиционно противостоящий ценностям западного мира, поэтому в Москве решили воспользоваться троцкистской моделью войны с западными странами. Об этом сообщает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что в Советском Союзе еще в 1920 годах началось действие сталинской и троцкистской концепции войны с «представителями мировой буржуазии». Колесников отмечает, что существование первой модели прекратилось в 1984 году после того, как умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, возглавляющего работу КГБ.
«Концепцией Сталина предполагалось создать сильное государство, у которого будут достаточно мощные спецслужбы. Данная концепция действовала вплоть до 1984 года, а уничтожила ее кончина Андропова. Вот на этом все и прекратилось», - рассказал участник боевых действий.
К тому же, он назвал современную Россию советским идеологическим конгломератом, существенно противостоящим принципам цивилизованного сообщества. «Они не имеют ресурсов для создания мощной армии или сильной спецслужбы», - добавил Колесников.