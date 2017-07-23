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Макрон анонсировал переговоры в «нормандском» формате 24 июля

Макрон анонсировал переговоры в «нормандском» формате 24 июля
24 июля, в понедельник, состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, такую информацию предоставили в пресс-службе Елисейского дворца, ссылаясь на заявление Макрона. Президент Франции подчеркнул, что уже завтра лидеры «нормандской» четверки обсудят обострение конфликта на востоке Украины, также они активизируют усилия, направленные на урегулирование ситуации на Донбассе. Эти телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" станут первыми после вступления Макрона в должность президента Франции. 15 июля стало известно, что телефонная конференция лидеров стран "Нормандской четверки" запланирована на 24 июля.

Петр Порошенко, в свою очередь, комментируя предстоящий телефонный разговор, заявил о том, что он потребует немедленного прекращения боевых действий вдоль линии разграничения. Напомним, что переговоры по урегулированию ситуации в восточном регионе проводятся уже три года в Минске – в них участвуют представители Франции, России, Германии и Украины.
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