Германия готовится к ухудшению отношений с Россией

Представитель внешнеполитического ведомства Германии заявил о том, что отношения Москвы и Берлина могут ухудшиться из-за недавнего скандала с поставками турбин производства компании Siemens.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, представитель МИД Германии подчеркнул, что немецкое правительство уже много раз обращалось к российской стороне и заявляло о том, что российские компании действуют незаконно. Когда Зигмар Габриэль, нынешний глава МИД, занимал пост министра экономики, Владимир Путин, российский президент, общался с ним и уверял, что немецкие турбины в аннексированный Крым никогда не попадут. «Правительство снова напомнило России об этих заверениях и указало, что такое массовое нарушение санкций может стать препятствием в отношениях между Германией и Россией», говорится в заявлении немецкого МИДа.
Напомним, что поставки немецких турбин осуществлялись в обход санкций, однако в немецкой компании уже заявили, что не отправляли свою продукцию на аннексированный полуостров. Российская сторона, как всегда уверяет, что турбин Siemens на полуостров нет, и в Крым поставляют исключительно турбины российского производства.