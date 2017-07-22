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СМИ сообщают о планах США ввести санкции против еще одной страны

СМИ сообщают о планах США ввести санкции против еще одной страны
В Белом доме не исключают, что по отношению к Венесуэле могут быть введены финансовые санкции. Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, об этом сообщил один из высокопоставленных сотрудников американской администрации, ознакомленный с ситуацией.

Ожидается, что после введения соответствующих ограничений будут остановлены платежи в долларах за добываемую в Венесуэле нефть. При этом журналисты Reuters уже выразили опасения, что результатом подобных действий может стать существенное ограничение экспорта «черного золота» страны, которая является членом ОПЕК. Как результат, Венесуэла окажется в сложном положении.

В соответствии с информацией двух источников газеты, санкции, которыми вводится запрет на какие-либо транзакции в долларах США с венесуэльской компанией государственной формы собственности PDVSA, принято считать одними из наиболее серьезных мер, предпринятых по отношению к нефтяной компании. В свою очередь, в Белом доме, представительстве PDVSA и в пресс-службе Министерства нефти Венесуэлы данный вопрос комментировать отказались. Однако, по версии Reuters, такие санкции усилят давление Вашингтона на Каракас.
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