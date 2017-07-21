Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

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Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу того чи може Китай розраховувати на арктичні території, - про це інформує новинний портал replyua.net.За словами блогера, Арктика – ласий шматочок для багатьох держав світу, адже вона може похвалитись не лише рибними ресурсами, а і майже невичерпними покладами газу і нафти. Саме тому на її багатства претендують чимало держав. Зокрема, Російська Федерація останнім часом активно нарощує свою присутність в регіоні, претендуючи на хребти Ломоносова, Мендєлєєва, Гаккеля і котловину Підводників. Тому в Арктиці з’явились дві російські бази – «Арктичний трилистик» росіяни обладнали самі, а «Olavsvern» орендували у норвежців. На островах регіону були встановлені ЗРПК «Панцирь С1» та винищувачі МиГ-31. Інші держави не пасуть задніх – американці не припиняють активності військових на Алясці, а заходи «Cold Response» мають регулярний характер.Останнім часом у гру вступив і Китай – так, у 2004 році Пекін відкрив на Шпіцбергені станцію Ню-Олесунн. З того часу арктичний флот Китаю зріс у рази. Наприклад, вчора до дослідницької станції вирушив із Шанхаю криголам «Сюелун» («Сніговий дракон»). Зрозуміло, не будучи членом «Арктичної Ради», Китай мало на що може розраховувати у правовому сенсі. Хіба що, якась держава поступиться йому своїми правами на Арктику, - прогнозує блогер.