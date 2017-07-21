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Не желая разговаривать с Трампом, супруга премьера Японии сделала вид, что не знает английского

Не желая разговаривать с Трампом, супруга премьера Японии сделала вид, что не знает английского
Как оказалось, во время саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге произошел один любопытный случай, передает replyua.net. Акие Абэ, супруга главы японского правительства, не захотела разговаривать с американским лидером Дональдом Трампом. Во время совместного обеда высшего руководства Соединенных Штатов Америки и Японии она села рядом с Трампом, при этом, решив сделать вид, что не владеет английским языком.

Сам же Дональд Трамп, давая интервью журналистам авторитетного издания The New York Times, рассказал, что Абэ не разговаривает на английском. В частности, по словам хозяина Белого дома, ему посчастливилось во время обеда сидеть рядом с женой руководителя правительства Японии Абэ. « Я уверен, что он – просто прекрасный парень, у которого отличная жена. Однако по-английски она не знает вообще ни одного слова, в частности, она не знает, как поздороваться», - заявил Трамп.

Впрочем, противоположная информация была представлена журналисткой Джессикой Валентин. С ее слов, уровень владения английского у Акие Абэ достаточно высокий, так как она использовала его во время выступления перед участниками одного из симпозиумов.
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