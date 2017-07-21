В НАТО опасаются, что российско-белорусские военные учения станут «троянским конем»

Страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО, а также Украина, выразили опасения, что проведение российских военных учений на территории Беларуси, которые, как известно, планируется провести уже в сентябре текущего года, могут на самом деле стать «троянским конем», который поможет Российской Федерации оставить в этой стране собственную военную технику. Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания прозвучало от генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, командующего силами США на европейском континенте.
В частности, во время интервью с журналистами Reuters он отметил, что перспектива проведения подобных учений вызывает беспокойство у людей. «И хотя россияне убеждают всех, что речь идет исключительно о военных учениях, не исключено, что в один момент они просто могут перебросить в определенный регион свои силы и свою технику», - отметил Ходжес.
Он также пообещал, что американские союзники в дальнейшем будут следить за тем, как российское Минобороны на белорусской территории использовать военную технику. При этом отмечается, что пока любые доказательства намерений России прибегнуть к подобным действиям нет. К тому же ,открытая политика РФ в вопросах проведения военных учений способствовала бы уменьшению напряжения.