Делегация Украины предъявила серьезные обвинения ООН

На заседании Совета Безопасности ООН представители украинской делегации заявили, что со стороны данной организации совершенно ничего не было сделано, чтобы на Донбассе прекратились военные действия. Как информирует replyua.net со ссылкой на» «Укринформ», такое заявление озвучил Сергей Кислица, занимающий должность заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства. Он акцентировал внимание на критическом значении того, как в ООН реагируют на военные конфликты, как содействуют их решению, и каким образом это способствует уменьшению количества нарушений прав человека.
Также дипломат подчеркнул, что ООН способствовала прекращению в 1994 году политики геноцида в Руанде, а теперь никаких действий для того, чтобы препятствовать Москве в ее оккупации Крыма и военной агрессии, не было предпринято. Поэтому, утверждает Кислица, реакция организации на конфликты подобного рода должна быть более быстрой.
Отметим, что украинская сторона намерена представить ряд инициатив к следующей сессии Генассамблеи ООН. Это, в частности, будет касаться деоккупации Крыма. Открытие следующей, 72 сессии, запланировано на 12 сентября.