валюта
СпецтемаГорбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Делегация Украины предъявила серьезные обвинения ООН

Делегация Украины предъявила серьезные обвинения ООН
На заседании Совета Безопасности ООН представители украинской делегации заявили, что со стороны данной организации совершенно ничего не было сделано, чтобы на Донбассе прекратились военные действия. Как информирует replyua.net со ссылкой на» «Укринформ», такое заявление озвучил Сергей Кислица, занимающий должность заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства. Он акцентировал внимание на критическом значении того, как в ООН реагируют на военные конфликты, как содействуют их решению, и каким образом это способствует уменьшению количества нарушений прав человека.

Также дипломат подчеркнул, что ООН способствовала прекращению в 1994 году политики геноцида в Руанде, а теперь никаких действий для того, чтобы препятствовать Москве в ее оккупации Крыма и военной агрессии, не было предпринято. Поэтому, утверждает Кислица, реакция организации на конфликты подобного рода должна быть более быстрой.

Отметим, что украинская сторона намерена представить ряд инициатив к следующей сессии Генассамблеи ООН. Это, в частности, будет касаться деоккупации Крыма. Открытие следующей, 72 сессии, запланировано на 12 сентября.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Москва сильно просчиталась с Минском – Фейгин

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
20 июл 2017
4460

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
3901

Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после

Последние новости

Кримський Бандерівець - зрадникам: як ми і говорили, після нас росіяни прийшли за вами

Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії

В Киеве могут закрыть все «российские» магазины

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Експерт: здається, що цінність наших «актикорупціонерів» наближається до нуля

Яковина: Нетаньяху уже слишком далеко зашел в своих предсказаниях

Німеччина змінює політику щодо Туреччини

Путин лично поздравил с юбилеем Алексееву, критикующую власти РФ и поддерживающую Украину

В день приезда в Украину Лукашенко на Банковой активисты устроили пикет

В столице Мексики установлен памятник Юрию Гагарину

Сазонов: сьогоднішній штраф для тих, хто порушує антиросійські санкції – лише початок

Делегация Украины предъявила серьезные обвинения ООН

Корреспондент: Трамп назвал всех «больными», но сути дела это совершенно не меняет

Ватажка «ДНР» можуть ліквідувати через заяву про «державу Малоросію» - ЗМІ

Москва угрожает перспективой расширения географии военных действий – аналитик

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Манн: Саакашвили выступил главным критиком визита Порошенко в Грузию - он знает, что его ждет

Эксперт: Трамп все еще надеется на сотрудничество с Россией

У Росії перевіряють Меладзе та Баскова на чесність – запрошують виступити безкоштовно

Кравчук озвучил причины аннексии Крыма и военных действий на Донбассе

 Новости за день