Эксперт: Трамп все еще надеется на сотрудничество с Россией

Несмотря на всю кажущуюся странность второй встречи лидеров США и России на полях саммита «Большой двадцатки», информация о которой появилась в СМИ, никаких угроз для Украины она не несет. Как передает replyua.net, об этом в интервью «24» рассказал политический эксперт Николай Белесков. При этом он подчеркнул, что со стороны американского президента были нарушены все основные правила: проведение переговоров должно быть записано на пленку, а по их итогах нужно составлять протокол. Поэтому тайну этой встречи сохранить не удалось, а вот поводов для спекуляций явно стало больше. И вина за это лежит на Трампе.
Белесков отметил, что никакого упора на слове «секретно» делать не нужно. «Вместе с тем, данная встреча может означать, что у Трампа по сегодняшний день есть надежда на партнерские отношения с Россией, основой которых станет полноценный диалог и непосредственные отношения с Путиным.
А вот никаких новшеств в достигнутых соглашениях относительно Сирии между Трампом и Путиным нет, говорит эксперт. Просто речь идет об одностороннем шаге со стороны США для прекращения поставки вооружения сирийским военным, противодействующим режиму Башара Асада.