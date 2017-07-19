Блогер: так як Порошенко, Саакашвілі не тролив ще ніхто



За інформацією replyua.net, у соціальних мережах продовжується обговорення державного візиту президента Петра Порошенка до Грузії. Політичний оглядач Дмитро Вовнянко на персональній сторінці в Фейсбук також дав декілька коментарів з цього приводу.



Зокрема, поки Саакашвілі піднімався на Говерлу, Порошенко вирішив підкорити Кавказ. Він прибув до Грузії, провів переговори з президентом Георгієм Маргвелашвілі, очільником парламенту Іраклієм Кобахідзе та головою уряду Георгієм Квірікашвілі. На зустрічах неодноразово прозвучали запевнення в тому, що і



Відтак, Порошенко урочисто відкрив українсько-грузинський бізнес-форум, участь у якому беруть не багато не мало три сотні компаній. До всього, між прем’єром Аджарії та очільником облдержадміністрації Одеської області було підписано рамкову угоду про співробітництво. Ну що ж, здається, що настільки тонко «великого грузинського реформатора» Михеїла Саакашвілі не тролив ще ніхто, - наголошує блогер. І це навіть ніхто не згадав про те, що після того, як Юлія Марушевська покинула Одеську митницю, доходи останньої зросли вдвічі.

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Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав За інформацією replyua.net, у соціальних мережах продовжується обговорення державного візиту президента Петра Порошенка до Грузії. Політичний оглядач Дмитро Вовнянко на персональній сторінці в Фейсбук також дав декілька коментарів з цього приводу.Зокрема, поки Саакашвілі піднімався на Говерлу, Порошенко вирішив підкорити Кавказ. Він прибув до Грузії, провів переговори з президентом Георгієм Маргвелашвілі, очільником парламенту Іраклієм Кобахідзе та головою уряду Георгієм Квірікашвілі. На зустрічах неодноразово прозвучали запевнення в тому, що і Київ , і Тбілісі мають спільного ворога, і що новітня історія наших держав має багато спільного.Відтак, Порошенко урочисто відкрив українсько-грузинський бізнес-форум, участь у якому беруть не багато не мало три сотні компаній. До всього, між прем’єром Аджарії та очільником облдержадміністрації Одеської області було підписано рамкову угоду про співробітництво. Ну що ж, здається, що настільки тонко «великого грузинського реформатора» Михеїла Саакашвілі не тролив ще ніхто, - наголошує блогер. І це навіть ніхто не згадав про те, що після того, як Юлія Марушевська покинула Одеську митницю, доходи останньої зросли вдвічі.