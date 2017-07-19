Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення «Малоросії» відволікли користувачів від насправді важливої та масштабної події – візиту президента Петра Порошенка до Грузії.
Зокрема, блогер пропонує згадати, які подорожі здійснив Порошенко за останні пару місяців: Берлін – Вашингтон – Брюссель – Париж. Видається, що йдеться про узгодження позицій ЄС та США. А після цього – Молдова, яку з Україною об’єднує спільна проблема – російський окупаційний контингент у Придністров’ї. Відкриття спільного прикордонного переходу між державами дуже не сподобалось Москві. Потім - почались «Sea Breese - 2017», що теж мало радує мешканців Кремля, а потім – візит до Грузії.
Вже протягом перших кількох годин у Тбілісі підписується угода про стратегічне партнерство. Немає жодних сумнівів, що угоду готували заздалегідь і що Брюссель та Вашингтон поставлені до відома. Якщо ж скоро президент помандрує в Баку, або ж Алієв прибуде до Києва, можна бути констатувати як доконаний факт: відбувається відновлення «ГУАМ», що дозволить серйозно знизити вплив Росії у Причорноморському регіоні і «затиснути» її єдиного союзника – Вірменію. Загалом, відбуваються дуже серйозні політичні процеси, і Україна вперше є їх суб’єктом, а не об’єктом, наріжним каменем, на якому Вашингтон будуватиме безпеку в регіоні, - прогнозує блогер. Путінській Росії, а тим більше – Малоросії, тут місця немає.