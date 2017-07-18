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Очільник Лондона не бажає стелити червону доріжку для президента Трампа

Очільник Лондона не бажає стелити червону доріжку для президента Трампа
Міський голова британської столиці Садік Хан вкотре висловив своє невдоволення політикою американського президента Дональда Трампа та виступив проти майбутнього візиту глави США до Великобританії, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

На думку Хана, уряд Великобританії не має зустрічати президента Сполучених Штатів Америки червоно доріжкою, адже це, за словами мера, недоцільно. Таку думку мер Лондона пояснює тим, що звичайні візити відрізняються від візитів офіційних осіб і тому зустрічати з усіма почестями того, з чиєю політикою багато британців не згодні, не дуже доречно.

Зауважимо, що це не вперше мер Хан негативно відгукується про 45-го американського президента. Напередодні він взагалі закликав вищих осіб Великобританії скасувати запрошення глави США. Раніше Хан критикував міграційну політику Трампа, а згодом президент США та мер Лондона розкритикували один одного через коментарі щодо терористичного нападу в Лондоні на початку червня та масштабної пожежі в багатоповерхівці. У ЗМІ навіть з'являлася інформація, що на тлі цього політичного скандалу візит Трампа перенесли на наступний рік. Сам Дональд Трамп повідомив, що він не поїде до Великобританії до тих пір, поки про нього погано пише місцева преса.
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