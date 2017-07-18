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СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Яковина: в прошлом в Индии и подумать никто не мог, что такое может случиться

Яковина: в прошлом в Индии и подумать никто не мог, что такое может случиться
Буквально на днях в Индии выберут нового президента, и со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что этот человек будет из касты неприкасаемых.

Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом Времени пишет корреспондент Иван Яковина. По его словам, главой Индии обязательно станет кандидат от касты далитов, и два основных претендента на кресло президента происходят именно из неприкасаемых, которых раньше в Индии за людей никто не считал. «В прошлом в Индии никто и подумать не мог, что человек с самого низа может стать главой страны, но сейчас это, к счастью, стало реальностью. В Индии, кстати, идет борьба против разделения людей на касты, но результаты пока так себе. Поэтому избрание «неприкасаемого» главой государства – это очень важная и позитивная новость», отмечает корреспондент.

По его мнению, ситуацию в Индии можно сравнить с тем, что происходило в Соединенных Штатах почти девять лет назад – там впервые за всю историю страны избрали чернокожего президента – Барака Обаму, и в Индии повторяется примерно такая же история, для борьбы с дискриминацией.
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