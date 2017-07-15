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Журналист: у Трампа и Путина очень много общего, и поэтому они никогда не смогут договориться

Журналист: у Трампа и Путина очень много общего, и поэтому они никогда не смогут договориться
Семен Новопрудский, известный российский журналист, прокомментировал итоги первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла на полях саммита «Большой двадцатки», сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.

По словам Новопрудского, эта встреча показала, что Путин и Трамп являются профессиональными лжецами, и верить их «договоренностям» не имеет никакого смысла. Журналист подчеркнул, что никаких заявлений для прессы президенты по итогам встречи не сделали, однако взаимные публичные опровержения трактовок содержания этой встречи продолжаются до сих пор, и это логично: Дональд Трамп и Владимир Путин — профессиональные политические лжецы.

«У Трампа с Путиным много общего. Оба открыто ненавидят независимые СМИ и считают не нравящиеся им факты фейком или провокацией. Оба крайне тщеславны, явно ставят демонстрацию личной крутизны выше политической ответственности за судьбы своих стран и человечества в целом», считает Новопрудский. По его мнению, оба этих политика очень хотят остаться у власти, именно поэтому они никогда не смогут договориться между собой.
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