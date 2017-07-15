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Рауль Кастро подверг критике действия Дональда Трампа

Рауль Кастро подверг критике действия Дональда Трампа
Рауль Кастро, глава Государственного совета Кубы, заявил о том, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, продолжает использовать устаревшую риторику в отношении Кубы, и он неправильно поступает, отказавшись от нормализации отношений между США и Кубой. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Кастро подчеркнул, что американский президент отказался от сближения двух государств.

По словам Кастро, попытки уничтожить революцию потерпят неудачу. Он отметил, что Трамп использует старую враждебную риторику в адрес Кубы, вернувшись к конфронтации, продолжавшейся более 55 лет. Кастро уверен, что Куба и Соединенные Штаты могут сотрудничать, но никто не должен ожидать, что для этого нужно идти на уступки относительно суверенитета. Напомним, что месяц назад американский президент отменил решение предыдущей администрации Барака Обамы по налаживанию отношений с Кубой.

Нужно отметить, что Барак Обама стал первым президентом США за более чем полувековой срок, который попытался возобновить отношения с Кубой – во время его президентства состоялись двусторонние шаги, были смягчены санкции, также частично был снят и запрет на поездки граждан на Кубу и в США.
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