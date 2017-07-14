Исторические 29 секунд: на CNN посмеялись над рукопожатием Трампа и Макрона

Телеканал CNN сообщил о том, что Дональд Трамп сильно увлекся рукопожатием, когда улетал из Парижа с Меланией Трамп. Как информирует replyua.net, судя по всему, президент США так не хотел расставаться с Эммануэлем Макроном, что не отпускал его руку на протяжении 29 секунд, и при этом он умудрился одновременно пожимать руку и супруге французского президента – Брижит Макрон.
Историческое рукопожатие телеканал выложил в сети, сопроводив его «отчетом таймера». Также Трамп успел поцеловать Брижит. Что касается Мелании, то она держалась спокойно и руки никому не жала. Во Франции Трамп принял участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии. Трамп успел прославиться своими странными рукопожатиями.
Президент США иногда любит во время приветствия потянуть руку партнера на себя, к чему его собеседники оказываются не готовыми. Нужно отметить, что первое мощное рукопожатие между Макроном и Трампом состоялось во время саммита стран-членов НАТО. Тогда они сжали друг другу руки так, что даже побелели костяшки.