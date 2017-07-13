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Невзоров: Запад уделяет Путину повышенное внимание, но лишь потому, что считает его самой большой проблемой

Невзоров: Запад уделяет Путину повышенное внимание, но лишь потому, что считает его самой большой проблемой
Александр Невзоров, известный российский журналист, прокомментировал прошедший в Гамбурге саммит «Большой двадцатки», отметив, что Запад уделяет Путину слишком много внимания, однако делает это не ради партнерства, а лишь потому, что считает российского президента самой большой проблемой.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, Невзоров подчеркнул, что на саммите все «плясали вокруг Путина», однако на самом деле для всех цивилизованных стран Россия является не партнером, а большой проблемой. «Тяжелая болезненная проблема, как всякий регрессор. Не в математическом, разумеется, смысле этого слова и не в статистическом. То есть, очень большой деградатор большой мощи распространения всякой деградации. Поэтому, конечно же, с ней обязательна вот эта вот реакция», отметил журналист.

По его словам, прощать Россию и смягчаться в отношении нее никто из западных лидеров не собирается. «Только что Парламентская ассамблея или сессия ОБСЕ предписала России вернуть Крым. Они так же неумолимы и непреклонны в своих оценках», добавил Невзоров.
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