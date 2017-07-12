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Між США і Катаром підписано меморандум про боротьбу з тероризмом

Між США і Катаром підписано меморандум про боротьбу з тероризмом
Під час візиту до Катару державного секретаря США Рекса Тіллерсона між Вашингтоном і Дохою відбулося підписання договору про боротьбу з тероризмом та його фінансуванням. Про це інформує replyua.net з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомив журналістам головний радник держсекретаря Роберт Хаммонд, обидві країни підписали меморандум про взаєморозуміння. У документі зазначається, які заходи повинен прийняти Катар для посилення боротьби проти тероризму і його фінансування.

Тіллерсон зараз знаходиться в регіоні Перської затоки в спробі залагодити напружені відносини між Катаром і низкою арабських держав. Це перша безпосередня спроба США втрутитися в протистояння. Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв. Крім того, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн висунули список вимог Катару. Однак в Досі відмовилися їх виконувати. Тіллерсон вважає, що вимоги Саудівської Аравії, Бахрейну, Єгипту і ОАЕ щодо Катару можуть стати основою для продовження діалогу з вирішення конфлікту.
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