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В ОБСЄ прийняли рішення щодо нового генсека

В ОБСЄ прийняли рішення щодо нового генсека
Країни-члени ОБСЄ після декількох місяців переговорів визначилися з кандидатурами на посаду нового генерального секретаря організації і ще трьох вакантних посад. Про це на прес-конференції повідомив чинний глава ОБСЄ Себастьян Курц, інформує replyua.net з посиланням на Reuters. «Ми повинні боротися з величезною втратою довіри до ОБСЄ», - заявив Курц і зазначив, що керівництво потрібно перш за все.

В результаті сторони домовилися, що генеральним секретарем стане швейцарський дипломат Томас Гремінгер, пост комісара у справах національних меншин займе колишній генсек ОБСЄ Ламберто Занньер, представником з питань свободи ЗМІ стане колишній лідер соцпартії Франції Арлем Дезір, а директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, яке відповідає за моніторинг виборів, призначили колишнього главу МЗС Ісландії Сольрун Гісладоттір. Рішення ще має пройти формальний процес, але очікується, що вона буде підтверджена на наступному тижні.

Раніше парламентська асамблея ОБСЄ на своїй сесії в Мінську прийняла резолюцію «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ» з положеннями на підтримку України. У резолюції, серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» знаходяться під контролем «російських гібридних сил».
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