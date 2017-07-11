Таран: крупные изменения после саммита «Большой двадцатки»

Сергей Таран, известный политолог, прокомментировал итоги саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, отметив, что на полях саммита определилась основная проблематика всего мира, и это не экономика, а, в первую очередь, безопасность. Как информирует replyua.net, об этом Таран пишет в блоге на Новом времени.
По его словам, все стороны имеют приблизительно общие позиции по главным проблемам, за исключением одного – политики США в отношении окружающей среды и изменения климата. «Также выяснилось, что сейчас активно происходят двусторонние контакты между лидерами, которые ранее могли даже не заговорить друг с другом: начиная от Меркель и Трампа до Трампа и Путина», отмечает политолог. Таран считает, что, возможно, Трампу очень хотелось договориться о чем-то с Путиным, но внутренняя ситуация в США не даст ему этого сделать, поскольку президента подозревают в связях с Россией.
«Среди последствий договоренностей на саммите для Украины – интенсификация участия США в решении конфликта на востоке. Это не будет приоритетом номер один для США, но сейчас речь идет о принципах изменения. Возможно обсуждение формата, в котором США принимали бы участие в процессах», добавил Таран.