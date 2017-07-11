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У НАТО зробили заяву з приводу військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2017"

У НАТО зробили заяву з приводу військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2017"
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував майбутні спільні військові навчання Російської Федерації та Білорусі, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, генсек НАТО наголосив, що представники Альянсу будуть ретельно спостерігати за масштабними тренуваннями російсько-білоруських збройних сил, які мають розпочатись вже в вересні поточного року. Столтенберг відмітив, що кожна країна має право на проведення військових навчань, але це, за його словами, має бути організовано відповідно до норм міжнародних зобов'язань. Генсекретар НАТО закликав Російську Федерацію дотримуватись умов підписаної нею ж Віденської угоди, яка передбачає, що треті сторони можуть організовувати спостереження за масштабними військовими навчаннями. При цьому Столтенберг додав, що на даний момент він не бачить безпосередніх загроз для жодної із країн-учасниць Альянсу.

Водночас Єнс Столтенберг вкотре наголосив на важливості виведення пікдонтрольних Москві військ та техніки з території українського Донбасу, а також повернення Кримського півострова під керівництво українській владі.
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