Журналист: в сухом остатке мы видим четкую позицию США

Матвей Ганапольский, известный российский журналист, в блоге на обозревателе подвел итоги двухчасовой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, информирует replyua.net.
По его словам, хорошего в этой встрече немного – да, два лидера познакомились, теперь они смогут решать глобальные проблемы, однако лишь в том случае, если на это будет обоюдная добрая воля, а в этом и заключается именно негатив встречи. «Встреча Путина и Трампа и их 40-минутное разбирательство, вмешивался ли Путин с помощью кибератак в избирательную компанию США, показала, что оба лидера стоят на разных позициях. Что в сухом остатке? Признания американской стороны, что проблемы остаются и фактически не сдвинуты с мертвой точки. Я бы сказал, что позитив их встречи собственно в их встрече. Нету даже намека на сдвиг позиций как Путина, так и Трампа», уверен Ганапольский.
По его словам, все останется по-прежнему, и, согласно упертой логике Путина, ситуация не сдвинется с мертвой точки. Журналист считает, что у США позиция тоже четкая, и это значит, что останутся санкции, а Запад продолжит поддерживать Украину.