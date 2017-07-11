NYT: Трамп не смог продемонстрировать Путину ровным счетом ничего

Обозреватель Маша Госсен на страницах издания Нью-Йорк Таймс написала о том, что встреча Путина и Трампа еще раз показала, как легко президент США может угодить в ловушку президента РФ, и Дональд Трамп не смог показать российскому главе решительных намерений, сообщает replyua.net.
Как отмечается в статье, российская пресса спорит только над одним: как перевести слово "tremendous", которым президент США описал встречу, при этом заголовки СМИ в России переводят это слово как великий, выдающийся или удивительный. Госсен отмечает, что в Кремле эту встречу уже все назвали «триумфом», однако на самом деле среди договоренностей можно отметить лишь ограниченное перемирие в отдельных районах Сирии, и к такому решению пришли оба президента, однако больше ничего не было, хотя они общались больше двух часов.
При этом, обращается внимание на тот факт, что Трамп даже не пытался критиковать Россию за вторжение в Украину, аннексию Крыма и за подавление несогласных внутри России. Напомним, что встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге, на полях саммита «Большой двадцатки», 7 июля.