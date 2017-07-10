Политик: почему Трамп ни о чем не договорился с Путиным? Он просто не хочет сдавать Украину



Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, считает, что во время встречи в Гамбурге американский президент не пошел на сделки и на договоренности с Владимиром Путиным по причине того, что он не собирается сдавать Украину и ее интересы.



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Также Гозман считает, что первая встреча президентов завершилась провалом: во-первых, они ни о чем не договорились, хотя и разговаривали больше двух часов, а, во-вторых, представителем США в Украине был назначен Курт Волкер, который занимает жесткую антироссийскую позицию, и избрание такого человека еще раз доказало, на чьей стороне стоят США.

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Горячая тема: Трамп выступил с заявлением после встречи с Путиным

Срочно: Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, считает, что во время встречи в Гамбурге американский президент не пошел на сделки и на договоренности с Владимиром Путиным по причине того, что он не собирается сдавать Украину и ее интересы.Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Гозман подчеркнул, что президент США может думать об Украине что угодно, и никто не знает, что у него в голове, однако он не пойдет на то, чтобы предать интересы Украины. «Трамп не сдал Украину. Хотя он в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил, что ему на Украину наплевать – и я думаю, что это отражает его личную точку зрения, – но он, как глава Соединенных Штатов Америки, Украину не сдал. Это очень важно», заявил политик.Также Гозман считает, что первая встреча президентов завершилась провалом: во-первых, они ни о чем не договорились, хотя и разговаривали больше двух часов, а, во-вторых, представителем США в Украине был назначен Курт Волкер, который занимает жесткую антироссийскую позицию, и избрание такого человека еще раз доказало, на чьей стороне стоят США.