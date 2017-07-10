Яременко: Трампа в українському питанні загнали в той самий кут, що й Обаму

На даний момент президента США Дональда Трампа фактично по Україні загнали в ту позицію, яка нічим не відрізняється від позиції Барака Обами. Про це в коментарі InfoResist сказав дипломат Богдан Яременко, інформує replyua.net.
«Зараз потрібно стежити за діяльністю Тіллерсона і нового призначеного представника по Україні Курта Волкера. Я думаю, що ці люди повинні забезпечити якісь нові підходи, нові ідеї і підштовхувати діалог. З того що вони роблять зараз, робили в Києві, далі, що вони будуть робити в Москві і так далі і в поїздках по європейських країнах. Ось звідти може народитися щось нове. Але на даний момент Трампа фактично по Україні загнали в ту позицію, яка нічим не відрізняється від позиції Обами», - сказав експерт .
Також дипломат зазначив, що хоча Трамп постійно критикує свого попередника за недостатню ефективність, але насправді зараз США так само намагаються утримувати Росію, де вважають за потрібне. Тобто з питань, там, де Росія порушила міжнародне право - війна в Україні, окупація Криму, і співпрацювати де можливо і де хочеться, боротьба з тероризмом, в Сирії тощо. Богдан Яременко переконаний, що це нічим не відрізняється від того, що робив Обама. І тут більше залежить від того, наскільки Путін готовий йти на якісь компроміси, тому що США поки нічого нового не запропонували.