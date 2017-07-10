В Кремлі прокоментували заклик НАТО вивести російські війська з України

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Росію вивести війська з території України і припинити підтримувати бойовиків. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Петром Порошенко, інформує replyua.net. «Росія повинна вивести тисячі своїх військових з України і припинити підтримувати бойовиків своїм командуванням, управлінням та озброєнням. НАТО твердо стоїть на позиції підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну і нелегітимну анексію Криму Росією», - додав Столтенберг.
Крім того, генсек НАТО додав, що економічні санкції є дієвим механізмом впливу на РФ і зазначає, що вони повинні бути збережені. «Не НАТО вирішувати питання про санкції щодо Росії, але країни НАТО вводять санкції проти Росії, і я думаю, що ці санкції повинні тривати, поки Росія демонструє незмінну поведінку щодо мінських угод», - сказав Столтенберг
У Кремлі відразу ж відреагували на слова Столтенберга, заявивши, що російських військових в Україні немає. «У Росії не було і немає жодних військовослужбовців на території України», - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.