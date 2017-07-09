Пушков: на встречу с Порошенко Тиллерсону нужно было брать побольше валидола

Алексей Пушков, известный российский сенатор, прокомментировал встречу Рекса Тиллерсона и Петра Порошенко, отметив, что госсекретарю США понадобится много валидола, чтобы «все это выслушать».
Как сообщает replyua.net, такой совет американскому министру Пушков дал на своей странице в Твиттере. «Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после двухчасовой беседы Путина и Трампа. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», написал российский сенатор. Напомним, что Рекс Тиллерсон прилетел в Киев сегодня утром – самолет с госсекретарем на борту приземлился в «Борисполе», и американский министр уже успел провести переговоры с Петром Порошенко.
Президент Украины и госсекретарь США обсуждали ситуацию на востоке Украины. Ранее, в пятницу, 7 июля, Рекс Тиллерсон участвовал в переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Вместо запланированных 35 минут президенты общались почти два с половиной часа. По итогам этой встречи госсекретарь заявил о том, что между Путиным и Трампом была «позитивная химия».