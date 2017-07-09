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Тіллерсон прокоментував призначення Волкера спецпредставником США в Україні

Тіллерсон прокоментував призначення Волкера спецпредставником США в Україні
Спецпредставника в Україні Курта Волкера США призначили через відсутність прогресу в переговорах по врегулюванню ситуації на сході України. Як інформує replyua.net, про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенко в Києві 9 липня.

Глава американської дипломатії висловив розчарування відсутністю прогресу по мінським угодами. У зв’язку з цим було прийняте рішення про призначення спеціального представника - для того, щоб звернути на це питання увагу. «Тепер буде кому координувати цю діяльність з «нормандської четвіркою» і урядом Росії для того, щоб побачити, чи можемо ми прискорити прогрес», - сказав Тіллерсон. За словами держсекретаря, в першу чергу США виступають за відновлення територіальної цілісності України.

«США вже виділили понад 600 мільйонів доларів з початку цієї кризи. Ми також вважаємо, що дуже важливо забезпечити безпеку всіх громадян України, незалежно від їх етнічної чи національної приналежності, або релігії», - сказав він. Варто нагадати, Тіллерсон заявив, що Москва повинна зробити перший крок для деескалації ситуації на сході України, а саме припинити вогонь і відвести важку зброю, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою роботу.
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