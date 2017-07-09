Боровой: полный провал Путина

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, считает, что встреча в Гамбурге завершилась для Путина полным провалом, и Дональд Трамп был хозяином этих переговоров, а Путину приходилось только защищаться.
Как передает replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке. «Хозяином встречи был Трамп. Путин защищался. Для него это полный провал: Украину ему не сдадут, санкции не снимут, дипсобственность не вернут, из Сирии выдавливают», подчеркнул Боровой. Напомним, что встреча между Трампа и Путиным, длившаяся почти два с половиной часа, состоялась в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки». По ее итогам Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, заявил, что «между президентами была позитивная химия».
Чуть позже Сергей Лавров, глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя встречу, отметил, что Дональд Трамп признал отсутствие доказательств вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Президенты также смогли договориться о прекращении огня на юго-западе Сирии.