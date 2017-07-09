Яковина: до чего-то серьезного они точно договорились

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, информирует replyua.net.
По его словам, Путин и Трамп ворковали как голубки, и вместо получаса встреча продлилась почти два с половиной часа. «По словам Путина, «обсуждали Сирию, Украину и другие двусторонние вопросы. Кроме того, вернулись к диалогу о киберпреступности и борьбе с терроризмом», пишет корреспондент. Яковина отметил, что эти переговоры точно превзошли традиционный формат встреч на полях этого саммита, и, скорее всего, президентам двух стран удалось действительно о чем-то договориться, и наверняка они смогли объяснить друг другу свои позиции по самым разным проблемам.
«Минимум один результат уже известен: по данным Associated Press, полученным из анонимного источника в американской делегации, стороны договорились о перемирии на юго-западе Сирии», добавил корреспондент.