Меркель розповіла, чому на саміті G20 українське питання з Макроном і Путіним обговорювалося без Порошенка



Україна стала однією з головних тем саміту G20 незважаючи на те, що офіційно основними були названі інші питання. Як



«У зв’язку з тим, що президент Еммануель Макрон ще не так довго на посаді - ми вперше змогли поговорили втрьох. Напередодні я зателефонувала українському президенту, аби не виникало враження, що ми говоримо про Україну без України і щось вирішуємо. Була досягнута домовленість про продовження процесу. Однак ми також визнали, що прогрес дуже повільний, а часом це регрес. Ми нічого не прикрашали. І ми вирішили, що знайдемо час для телефонної розмови вчотирьох, де обговоримо наступні кроки», - розповіла Меркель.



Разом з цим, президент Росії Володимир Путін на пряме запитання про результати переговорів став говорити про загальний інтерес російського і українського народів. Деталі розмови з Меркель і Макрона він так і залишив для себе. Згадуючи свою першу бесіду з Трампом Путін говорив так, ніби це за його вказівкою в адміністрації президента

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Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили Україна стала однією з головних тем саміту G20 незважаючи на те, що офіційно основними були названі інші питання. Як передає replyua.net , під час заключної прес-конференції канцлер ФРН зізналася, що вирішувати щось без України і не планували, а можливість для переговорів використовували, щоб ввести порівняно нового президента Франції в стан справ.«У зв’язку з тим, що президент Еммануель Макрон ще не так довго на посаді - ми вперше змогли поговорили втрьох. Напередодні я зателефонувала українському президенту, аби не виникало враження, що ми говоримо про Україну без України і щось вирішуємо. Була досягнута домовленість про продовження процесу. Однак ми також визнали, що прогрес дуже повільний, а часом це регрес. Ми нічого не прикрашали. І ми вирішили, що знайдемо час для телефонної розмови вчотирьох, де обговоримо наступні кроки», - розповіла Меркель.Разом з цим, президент Росії Володимир Путін на пряме запитання про результати переговорів став говорити про загальний інтерес російського і українського народів. Деталі розмови з Меркель і Макрона він так і залишив для себе. Згадуючи свою першу бесіду з Трампом Путін говорив так, ніби це за його вказівкою в адміністрації президента США з'явилася нова людина з українського питання - мова йде про нового спецпредставника по Україні Курта Волькера.