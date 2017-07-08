Трамп – Терезе Мэй: встреча с Путиным была грандиозной

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, на полях саммита «Большой двадцатки», во время разговора с Терезой Мэй, британским премьером, заявил о том, что вчерашняя встреча с Владимиром Путиным была «грандиозной».
Как информирует replyua.net со ссылкой на AFP, ранее президент США на своей странице в Твиттере прокомментировал и первый день саммита, отметив, что для него он был «изумительным». Встреча президентов США и Россия была совсем не такой, как планировали в Кремле и Белом доме. В Вашингтоне уверяли, что она продлится около часа, в Кремле настаивали на том, что Путин и Трамп будут говорить ровно час, однако в итоге общение растянулось на 2 часа 20 минут.
Примечательно и то, что Мелания Трамп, первая леди США, пытался войти в зал переговоров, чтобы напомнить супругу, что он может опоздать на другие встречи, однако в зал ее не пропустили. Об этом рассказал Рекс Тиллерсон, госсекретарь США. На встрече присутствовал он, а также Сергей Лавров и два переводчика.