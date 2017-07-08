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Меркель, Путин и Макрон проводят встречу по ситуации в Украине

Меркель, Путин и Макрон проводят встречу по ситуации в Украине
Утром 8 июля в немецком Гамбурге началась встреча Эммануэля Макрона, президента Франции, Ангелы Меркель, канцлера Германии, и Владимира Путина, президента России.

Как сообщает replyua.net политики обсуждают ситуацию в Украине. Агентство Reuters при этом ссылается на Штеффена Зайберта, представителя правительства ФРГ, который отметил, что во время встречи лидеры государств уже подтвердили необходимость соблюдения перемирия на Донбассе. Впрочем, Зайберт пока подтвердил лишь то, что встреча состоялась, - других подробностей пока неизвестно. Напомним, что саммит «Большой двадцатки» стартовал накануне в немецком Гамбурге. К этому саммиту было особенно приковано внимание мировой прессы – вчера вечером впервые встретились Дональд Трамп и Владимир Путин.

Они обсудили ситуацию в Украине и Сирии, а также другие международные вопросы. Вместо запланированных 35 минут встреча двух лидеров продолжалась 2 часа 20 минут, а чуть позже Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере о том, что первый день саммита был «изумительным».
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