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Эксперт: во время встречи с Путиным Трамп продемонстрировал доминантное поведение

Эксперт: во время встречи с Путиным Трамп продемонстрировал доминантное поведение
Мэри Сивиело, эксперт по языку тела, заявила о том, что во время переговоров с Путиным американский президент демонстрировал доминантное поведение, а российский президент сильно нервничал, когда встретился с Дональдом Трампом.

Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, эксперт подчеркнула, что Дональд Трамп относится к тем политикам, которые придают большое значение именно рукопожатию, и во время рукопожатия с Путиным Трамп ухватил российского лидера за локоть, что свидетельствует о жесте доминирующего человека. «Если вы встречаете кого-то, кто вас немного пугает, или того, с кем вы чувствуете себя неуверенно, вы никогда не проявите дополнительную реакцию, либо не прикоснетесь к руке снизу», заявила Сивиело.

Также она заметила, что Трамп показал доминирующую позицию не один раз – позже он похлопал российского президента по спине. Более того, по мнению эксперта, президент США чувствовал себя раскованно и комфортно во время встречи, чего не скажешь о Путине. Напомним, что встреча двух лидеров продолжалась 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут.
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