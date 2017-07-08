Пономарь: в Гамбурге об Украине говорили только Трюдо и Макрон

Олег Пономарь, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал итоги первого дня саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Передает replyua.net.
По его словам, он может лишь написать о том, что об Украине вчера говорили два «наших адвоката» - Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо. «Что бы я ни написал сегодня, оно будет ложиться на наши впечатления, мысли и эмоции от того, что происходит на G-20 в Германии. Политика принуждения России к уходу из Украины - неизменная. Сегодня то же самое Макрон скажет Путину во время их личной встречи. Спасибо большое за поздравления в личку с юбилейным подписчиком. Я это ценю и благодарен всем и каждому, кто меня читает», отметил обозреватель.
По его словам, он также успел сравнить речь Трампа в Польше с речью Рейгана, которую он произнес тридцать лет назад в Берлине, - а накануне американский дипломат, работавший с Рейганом и Бушем, повторил его месседж слово в слово, и ему очень нравятся такие совпадения.