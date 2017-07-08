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Лавров сделал важное заявление по итогам встречи Трампа и Путина

Лавров сделал важное заявление по итогам встречи Трампа и Путина
Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, заявил о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время вчерашней встречи договорились о создании канала связи по урегулированию ситуации в Украине.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, глава МИД подчеркнул, что этот канал необходим для разрешения конфликта. «При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время», заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что канал между представителями России и США понадобится для разрешения украинского конфликта с помощью минских соглашений, и необходимо опираться на потенциал, заложенный в «нормандском» формате и в контактной группе. Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина продолжалась 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут.
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