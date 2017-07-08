ЕС не нравится наличие общих интересов у Польши и США – эксперт

Официальные Вашингтон и Варшава проявляют интерес друг к другу, так как глава Белого дома Дональд Трамп хочет иметь партнера в Европе, который будет вести с Соединенными Штатами игру на равных условиях, а президент Польши Анджей Дуда, принимая во внимание многочисленные конфликты внутри Евросоюза, нуждается в помощи. Как передает replyua.net, подобную точку зрения в интервью сайту «24» озвучил известный политолог Евгений Магда.
По словам эксперта, США и Польша имеют общие интересы: польские власти заинтересованы в получении американского сжиженного газа. В свою очередь Дональд Трамп хочет, чтобы в Европейском союзе появился дополнительный центр влияния США. Поэтому, говорит Евгений Магда, данное совпадение случайным назвать нельзя, Вашингтон и Варшава нашли друг друга.
При этом политолог напомнил о происходящем в настоящее время определенном обострении между Польшей и остальными странами ЕС. Как отмечает эксперт, поляки хотят быть лидерами в Евросоюзе. Впрочем, уверен Магда, далее демонстрации намерений дело не пойдет, так как Германия и Франция могут не поддержать процесс сближения с Соединенными Штатами в сфере энергетики.