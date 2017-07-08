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Трамп о G20: для меня этот день был изумительным

Трамп о G20: для меня этот день был изумительным
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, прокомментировал итоги первого дня саммита «Большой двадцатки», который проходит в немецком Гамбурге, отметив, что этот день был для него изумительным. Как сообщает replyua.net, об этом американский глава написал на своей странице в Твиттере.

«Спасибо за изумительный первый день. С нетерпением жду второго дня саммита», подчеркнул Дональд Трамп. Президент разместил ролик, в котором собраны фотографии, сделанные в первый день саммита. На этих снимках Трамп запечатлен в компании Владимира Путина, Си Цзиньпина, Ангелы Меркель, Терезы Мэй, Нарендры Моди, Джастина Трюдо, Эммануэля Макрона. Напомним, что накануне Трамп впервые встретился с Владимиром Путиным. Американская сторона уверяла, что встреча продлится не больше 35 минут, однако переговоры растянулись на 2 часа 20 минут.

Президенты обсуждали ситуацию в Сирии и в Украине, а также множество других международных проблем. Трамп заявил, что встреча с Путиным является для него большой честью, и он уверен, что в будущем Россию и США ждут только позитивные события.
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