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Боровой: Путин и Трамп подумали совершенно о разных вещах

Боровой: Путин и Трамп подумали совершенно о разных вещах
Константин Боровой, известный российский оппозиционер, прокомментировал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что президент РФ уверен, что смог обмануть Трампа, а президент США считает, что смог договориться с российским главой, однако никаких результатов эти переговоры не принесли. Как передает replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке.

«Трамп, вероятно, думает, что он договорился с Путиным. Путин, вероятно, думает о том, что смог обмануть Трампа. Реального толку – ноль. На том и разошлись», отметил Боровой. Напомним, что 7 июля, в пятницу, Путин и Трамп впервые встретились, и это произошло на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Американская сторона уверяла, что встреча продлится 35 минут, однако Трамп беседовал с Путиным 2 часа 20 минут, чем напугал Меланию Трамп, которая пыталась сорвать встречу, испугавшись, что американский президент опоздает на другие переговоры. В результате на переговоры опоздал Путин – его долго ждал Синдзо Абэ, премьер Японии.
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