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Тіллерсон прокоментував зустріч Трампа з Путіним

Тіллерсон прокоментував зустріч Трампа з Путіним
Переговори президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Гамбурзі тривали довше запланованого часу, оскільки жоден з них не хотів завершувати розмову. Як передає replyua.net, про це повідомив в п'ятницю західним журналістам держсекретар США Рекс Тіллерсон за підсумками зустрічі лідерів двох країн.

Говорячи про тривалість переговорів, які тривали понад дві години замість запланованих 40 хвилин, він зазначив «такий рівень захоплення і обміну, що жоден з них не хотів зупиняти» бесіду. «Між ними двома було дуже ясне позитивне взаєморозуміння», - сказав журналістам Тіллерсон.

У свою чергу глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров підкреслив, що питання про терміни нової зустрічі президентів РФ і США в ході їх першої зустрічі не обговорювалося. «Про це мова не йшла. Ми виходимо з того, що обговорюються ті питання, які реально виносяться на порядок денний тієї чи іншої зустрічі», - заявив глава МЗС РФ. Він підтвердив, що «президенти проявили твердий настрій на те, щоб шукати рішення, які відповідають національним інтересам США, РФ і всієї світової спільноти».
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