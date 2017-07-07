Путін та Трамп: усі подробиці розмови, яку всі так чекали

В п’ятницю, 7 липня, президент США Дональд Трамп мав першу офіційну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту G20 у Гамбурзі. Про подробиці розмови двох лідерів розповідає replyua.net з посиланням на Новое время.
Першій офіційній розмові двох президентів передувала заява Трампа про те, що він з нетерпінням чекає на зустріч з російським колегою, адже «нині зібралося багато тем для обговорення». Путін теж зі свого боку заявляв, що радий майбутній розмові, очікуючи, що вона виявиться результативною. Сама зустріч тривала значно більше, ніж було заплановано. Зокрема, представники Вашингтону повідомляли, що Трамп та Путін говоритимуть 35 хвилин, але насправді розмова затягнулася до 2 годин 15 хвилин. Крім президентів, на переговорах були присутні держсекретар США Рекс Тіллерсон та глава МЗС РФ Сергій Лавров.
За підсумками зустрічі Путін повідомив, що вони встигли обговорити з Трампом питання щодо України та Сирії, боротьби з тероризмом та кібербезпеки. Рекс Тіллерсон в свою чергу додав,що Трамп нагадав Путіну про факт втручання РФ в американські вибори в 2016 році, однак президент Росії різко запереч свою роль в цьому. Також сторони домовилися створили канал переговорів між представниками обох країн, які будуть співпрацювати над питаннями, що стосуються стабілізації ситуації на Донбасі. Крім того, сторони узгодили деталі щодо перемир’я в Сирії, яке має початись в неділю, 9 липня, о 12 годині дня, та обговорили північнокорейську проблему. Щодо останньої, як заявив Тіллерсон, Вашингтон та Москва мають різні бачення.