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Трамп та Путін домовилися про співпрацю щодо України – Лавров

Трамп та Путін домовилися про співпрацю щодо України – Лавров
Керівник російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров відзвітував щодо результатів перемовин президента США Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Лавров заявив, що президентам двох держав вдалося домовитись про подальше співробітництво над питанням врегулювання ситуації на українському Донбасі в рамках Мінських угод. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії додав, Путін та Трамп узгодили рішення щодо створення каналу між представниками від РФ та США для того, щоб використовувати максимум можливостей для подальшого просування стабілізації в регіоні, беручи за основу при цьому Мінські домовленості. Крім того, Лавров заявив, що новопризначений спеціальний представник Вашингтону по Україні Курт Волкер має найближчим часом прибути до Москви з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше вдень повідомлялося, що державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США при НАТО Курта Волкера спецпредставником по Україні. Вони вдвох мають прибути до України з офіційним візитом вже цієї неділі, 9 липня.
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